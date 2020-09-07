Дело эколога Ирины Сухий отправили на доработку в РУВД

Суд рассмотрел дело задержанной 6 августа эколога Ирины Сухий, обвиняемой по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации массовых мероприятий), и отправил его на доработку в РУВД, пишет TUT.by. По закону Сухий могут оставить в изоляторе еще на двое суток.

Ночь Сухий провела в ИВС на Окрестина. По словам дочери эколога Софии Садовской, в протоколе указано, что 3 сентября в 18:00 ее мать приняла участие в несакнционированной акции. Садовская утверждает, что в это время Сухий ехала за город на хутор. Как сообщила дочь активистки в фейсбуке, из суда материалы для устранения недостатков вернули начальнику Советского РУВД.

«Маму пока не выпустили и не сказали, выпустят ли», — уточнила Садовская.

6 сентября силовики задержали Ирину Сухий. Позже выяснилось, что они также осматривали либо обыскивали квартиру ее матери и изъяли у нее технику. Об этом другая дочь Сухий Анна Волк писала в фейсбуке.

«Забрали какие-то раздолбаные компы, в том числе и мой. А вишенкой на торте стал модем (а почему бы и нет). Хорошо хоть бабушкофон Филипповны оставили. Никаких документов нам не дали, Соню вообще выгнали за дверь ибо кто такая, не прописана и до свидания. Документ удостоверяющий личность был один на пятерых, перевернутый и показан на секунду. Сказали, что милиция», — писала Волк.