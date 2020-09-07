Мининформ вынес второе письменное предупреждение TUT.by за год

Министерство информации Беларуси вынесло письменное предупреждение TUT.by «за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам», сообщает TUT.by.

«25 августа 2020 года на сайте FINANCE.TUT.BY опубликована статья под названием "Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах". В указанной статье автором действительно была допущена неумышленная ошибка, а именно неправильно были указаны размеры премий, которыми руководство Комитета госконтроля и органов финансовых расследований смогут финансово поощрять своих работников, которые принимали "активное участие в выявлении, изобличении, обезвреживании и задержании лиц, совершивших наиболее опасные, имеющие большой общественный резонанс преступления"», — пишет TUT.by.

По сообщению издания, опубликованная информация о том, что размер премии может составлять до 40 тарифных ставок первого разряда, в исключительных случаях — до 80, не соответствует действительности. Ошибка возникла из-за того, что при подготовке материала авторы упустили, что в постановление Совмина от 24 декабря 1998 года № 1959, которым регулируются размеры поощрении работников некоторых государственных органов и граждан за активное участие в борьбе с преступностью, в 2015 году внесли изменения — размер премии изменили до девяти тарифных ставок первого разряда, в исключительных случаях — до 18.

Издание принесло извинения за ошибку, внесло изменения в статью и напомнило, что в соответствии с законом о СМИ, в случае вынесения владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений в течение года доступ к сетевому изданию может быть ограничен — решение об этом принимает Мининформ.

Основанием для первого предупреждения Мининформа, вынесенного 7 августа, стал материал TUT.by от 5 августа «В 7 раз больше избирателей и "тайные" протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?». В нем TUT.by писал в том числе о наблюдателе Александре Якубовском — по информации издания, он был аккредитован на 19-ый участок в поселке Смиловичи Червенского района. Якубовский вел наблюдение через открытую дверь, поскольку его попросили покинуть помещение. Он рассказал, что насчитал 21 избирателя, в то время как комиссия посчитала 164 избирателей. Якубовский сказал, что находился на участке с момента опечатывания урны до конца дня.

Мининформ посчитал информацию о времени нахождения наблюдателя на участке не соответствующей действительности. В ответ TUT.by сообщил, что не согласен с решением Мининформа, но удалил часть материала и внес упоминание об этом в текст.