Павел Латушко рассказал, что его поставили перед выбором: покинуть страну или стать фигурантом уголовного дела

Член Координационного совета и экс-глава театра имени Янки Купалы Павел Латушко рассказал, что был поставлен перед ультиматумом: покинуть страну или быть привлеченным к уголовной ответственности, пишет ТАСС.

В комментарии ТАСС политик также сообщил, что Координационный совет продолжит свою деятельность, несмотря на давление со стороны властей.

«Власть намерена уничтожить Координационный совет или деморализовать его, или дезорганизовать его работу. Совет продолжит свою деятельность по поиску путей из кризиса», — сказал экс-глава театра имени Янки Купалы.

Он добавил, что надеется в ближайшее время вернуться в страну.

«Надеюсь в ближайшее время вернуться в Беларусь. Для этого будут созданы международно-правовые и внутриполитические условия», — сказал Латушко.

2 сентября Латушко выехал из Беларуси в сопровождении польского посла для участия в экономической конференции в Польше, пишет ТАСС. После этого политик направился в Вильнюс.