«Американцы». Александр Лукашенко — о причинах протестов в Беларуси

В интервью сотрудникам российского государственного телевидения Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что за протестами в Беларуси стоят «американцы». Соответствующую цитату из интервью приводит телеграм-канал RT.

«Потому что — а как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль. Но эту историю — это они затеяли, они это начинали, и притом давно», — сказал Лукашенко. По его мнению, следом за Беларусью политический кризис ожидает и Россию.

«Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя. <…> У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», — приводит его рассуждение RT.

Большое интервью во Дворце независимости у Лукашенко взяли главный редактор RT Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий «Вестей» Евгений Рожков и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.