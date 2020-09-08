«Крумкачы» оштрафованы за матч, на который вышли в футболках с надписью против насилия

Футбольный клуб «Крумкачы» оштрафован на 50 и 75 базовых величин (в сумме 3375 рублей) за задержку и несоблюдение требований по организации матча, сообщает Tribuna. Такое решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета АБФФ.

«Крумкачы» наказаны по статьям 82 и 92 дисциплинарного кодекса. В матче против минского «Динамо» они вышли в футболках с надписью «Мы супраць гвалту». Сзади на майках «Крумкачоў» были написаны фамилии футболистов задержаных 30 августа. Сообщалось, что им инкриминировали нападение на милицию, а при задержании силовики избили футболистов. В тот же день их отпустили из РУВД.

После начала матча футболисты обеих команд провели провели акцию против насилия — первые 100 секунд встречи они стояли и хлопали. Матч завершился победой «Крумкачей».