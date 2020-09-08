Правозащитники признали политзаключенными Александра Василевича, Лилию Власову и сотрудников PandaDoc

11 правозащитных организаций признали политзаключенными юристку и члена президиума Координационного совета Лилию Власову, бизнесмена Александра Василевича и четверых сотрудников компании PandaDoc. Соответствующее заявление опубликовано на сайте центра «Вясна».

«Особенно усилились репрессии в период после выборов, что привело к резкому увеличению количества задержанных, арестованных и взятых под стражу по политическим мотивам. В стране наблюдается кризис прав человека.

Учитывая данные обстоятельства, мы приходим к выводу, что реальными поводами уголовного преследования упомянутых краждан являются политические мотивы, направленные на прекращение их публичной деятельности или изменение ее характера».

Сейчас в списке политических заключенных, составленном белорусскими правозащитниками, находится более 40 человек.