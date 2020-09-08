Художницу, устроившую перфоманс с картинами Белгазпромбанка, арестовали на 15 суток

Суд Советского района Минска арестовал художницу Надежду Саяпину на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает The Village.



Автора перформанса «Достояние» об изъятых из коллекции Белгазпромбанка картинах беларуских художников Надежду Саяпину 7 сентября задержали сотрудники Советского РУВД Минска.



Милиционеры показали удостоверения и пригласили Саяпину проехать с ними, чтобы ознакомиться с материалами дела об участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Родственники отмечают, что о задержании милиционеры не говорили — художнице угрожал штраф в 25 базовых величин.

При этом, как утверждают родные, Саяпина живет на территории другого района — Первомайского — и не относится к Советскому РУВД.



В июле 2020 года Надежда Саяпина организовала перфоманс «Достояние» — деятели культуры и искусства прикрепили к своим спинам репродукции работ, которые были изъяты из коллекции Белгазпромбанка, и на протяжении нескольких часов стояли напротив QR-кодов на стенах.