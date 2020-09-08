В Минске силовики пытаются попасть в квартиру, где живет журналистка TUT.by Галина Уласик и ее дочь и коллега Валерия Уласик. Об этом со ссылкой на самих журналисток сообщает БАЖ. По данным ассоциации, у силовиков, вероятно, «есть санкция прокурора на обыск».

Галина Уласик рассказала коллегам, что с утра кто-то настойчиво стучал и звонил ей в дверь, передает TUT.by. Соседи видели у подъезда трех мужчин в балаклавах. Через полчаса в дверь вновь начали звонить. По словам одной из подруг Уласик, силовики позже смогли попасть в квартиру. Женщинам сообщили о возбуждении уголовного дела.

Валерию Уласик обвиняют по статье 23.34 КоАП РБ, сообщает БАЖ. Галина Уласик остается в квартире, там идет обыск.

В 2018 году Галина Уласик была фигуранткой «дела БЕЛТА» — тогда силовики расследовали несанкционированный доступе к платной подписке Белорусского телеграфного агентства, в квартирах журналистов и в офисах нескольких СМИ прошли обыски, а главный редактор TUT.by Марина Золотова была признана виновной в бездействии должностного лица (часть 2 статьи 425 УК) и оштрафована на 7 650 рублей.

Исправлено в 9:58: Изначально в новости говорилось, что к с обыском пришли к журналисткам TUT.by, но на самом деле на сайте работает только Галина Уласик. Со ссылкой на TUT.by добавлены подробности о действиях силовиков в квартире.

Обновлено в 10:13. Добавлена информация БАЖ о статье, по которой обвиняют Валерию Уласик.