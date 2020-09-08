Суд арестовал эколога Ирину Сухий на пять суток

Советский суд Минска назначил экологу Ирине Сухий пять суток ареста по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), пишет правозащитный центр «Вясна».

6 сентября силовики задержали Ирину Сухий. Позже выяснилось, что они также осматривали либо обыскивали квартиру ее матери и изъяли у нее технику. Об этом дочь Сухий Анна Волк писала в фейсбуке.

«Забрали какие-то раздолбаные компы, в том числе и мой. А вишенкой на торте стал модем (а почему бы и нет). Хорошо хоть бабушкофон Филипповны оставили. Никаких документов нам не дали, Соню вообще выгнали за дверь ибо кто такая, не прописана и до свидания. Документ удостоверяющий личность был один на пятерых, перевернутый и показан на секунду. Сказали, что милиция», — писала Волк.

7 сентября эколога судили, однако суд отправил дело на доработку в РУВД. По словам другой дочери эколога, Софьи Садовской, в протоколе указывалось, что 3 сентября в 18:00 ее мать приняла участие в несакнционированной акции. Садовская утверждает, что в это время Сухий ехала за город на хутор. Как сообщила дочь активистки в фейсбуке, из суда материалы для устранения недостатков вернули начальнику Советского РУВД.