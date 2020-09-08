Дочь редактора TUT.by Валерию Уласик подозревают по уголовному делу о массовых беспорядках

Валерию Уласик задержали по статье 23.34 КоАП, рассказала TUT.by ее мать Галина Уласова. По словам матери, Валерия Уласик также проходит по уголовному делу о массовых беспорядках.

В 9:55 Валерию Уласик вывели из дома, она успела сообщить журналисту Onliner, что ее задерживают «по административке и подозревают в уголовке».

После обыска Галина Уласик рассказала, что приходили не к ней, а к ее дочери. При обыске забрали все старые телефоны, все флешки и забрали два ноутбука.

«Валерия сейчас работает в рекламном агентстве. Почему у силовиков возникли в отношении нее подозрения по уголовному делу и с чем это может быть связано, я не знаю», — сказала Галина Уласик.

Утром 8 сентября в квартире Валерии Уласик и ее мамы, редактора TUT.by Галины Уласик, прошел обыск. Адвоката на него не пустили.