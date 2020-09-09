Адвоката штаба Бабарико Илью Салея задержали по подозрению в призывах к причинению вреда нацбезопасности

Адвокат штаба арестованного кандидата Виктора Бабарико Илья Салей задержан по уголовному делу, передает «Радые Свабода» со ссылкой на ответственного секретаря Координационного совета Ивана Кравцова.

«Сейчас мы больше всего переживаем за своих коллег. Сегодня в нашем штабе был произведен обыск. Задержан Максим Знак, а также адвокат Илья Салей, который также принимал активное участие в нашей работе», — сказал Кравцов.

Задержание Салея подтвердили и в штабе Бабарико.

По словам Кравцова, дело против Салея возбуждено по статье 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). По той же статье ранее задержали члена президиума Координационного совета Максима Знака. У него прошел обыск.