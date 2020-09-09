МВД: минчанин, которого сбил автозак, жив и проходит фигурантом по делу о массовых беспорядках

МВД утверждает, что человек, которого 9 августа сбил автозак, жив и проходит фигурантом по уголовному делу о массовых беспорядках. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«Позже выяснилось, что мужчина жив, доставлен в больницу в пьяном виде. Медикам при поступлении сказал, что его избили сотрудники милиции. Следователю при опросе тоже. В том, что никаких избиений не было, а травмы получены от падения с милицейского автомобиля, признался позже. Когда предъявили все фото-видеоматериалы, запечатлевшие его дерзкую выходку», — пишет МВД.

К сообщению МВД прилагается видео. На нем мужчина, который подписан как Егор, рассказывает о событиях 9 августа.

«Был против с решением выборов и пошел на стелу [«Минск — город герой»], чтобы высказать свое неудовольствие. Когда милиция начала объявлять, чтобы разошлись, что митинг несанкционированный, начали нас немного разгонять, мы стали в сцепку и начали сопротивляться. Увидел двигающийся МАЗ. Чтобы его остановить, решил прыгнуть на кабину», — говорит мужчина.

Дальше мужчина рассказывает, что в больнице при опросе он сказал, что его избила милиция. На вопрос человека за кадром, было ли такое на самом деле, он отвечает «Такого не было. Ну, что МАЗом только сбили».

По сообщению ведомства, мужчина на кадрах — 30-летний автослесарь из Минска, который живет в общежитии и «много раз привлекался к административной ответственности, с десяток из них – за распитие алкоголя в общественных местах». Сотрудники ГУБОПиК задержали его в качестве фигуранта по уголовному делу о массовых беспорядках, добавляет МВД.

Ранее правозащитный центр «Вясна» сообщил, что в ночь на 10 августа во время протестов в Минске погиб один человек.

«Молодой человек получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму в результате столкновения со спецтехникой на проспекте Победителей», — писали правозащитники.

Представитель «Вясны» Валентин Стефанович подтвердил «Медиазоне» информацию о гибели протестующего. Он рассказал, что молодого человека сбил мчащийся автозак, он скончался на месте происшествия, врачи не смогли ему помочь.