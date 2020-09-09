Адвокат: Мария Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Людмилу Казак.

Адвокат рассказала TUT.by, что встретилась с Колесниковой в СИЗО-1. «С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило», — добавила Казак.

Она уточнила, что дело возбуждено по статье 361 УК (призывы к захвата власти или насильственному изменению конституционного строю, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности). Ранее сегодня по этой же статье задержали другого члена президиума КС Максима Знака и адвоката штаба Виктора Бабарико Илью Салея.

Ранее сегодня стало известно, что Колесникова находится в СИЗО-1 на улице Володарского. Следователь сказал ее отцу, что она арестована.

До этого почти в течение двух суток местонахождение Колесниковой было неизвестно. Секретари Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов рассказали, что силовики пытались заставить Колесникову вместе с ними уехать в Украину. Однако Колесникова на границе порвала свой паспорт и вылезла из машины через окно задней двери, вернувшись затем на территорию Беларуси.