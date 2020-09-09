Лукашенко о пострадавших от силовиков: «Некоторым девчонкам попы красили синей краской»

Александр Лукашенко в интервью российским журналистам обвинил пострадавших в результате полицейского насилия в фальсификации травм. Интервью транслировал телеканал RT.

«Некоторым девчонкам попы красили синей краской <…> Кому-то бок замазали, и спина вся синяя», — сказал Лукашенко.

«Но сегодня уже синяков нет, а 39 или 40 ребят, которые переломаны, и с позвоночниками переломанными омоновцы до сих пор лежат в госпитале <…> А некоторые никогда уже не встанут и к жене своей не подползут», — добавил Лукашенко.

Множество задержанных за участие в протестах рассказывали об издевательствах и насилии со стороны силовиков. Об условиях в изоляторе на Окрестина «Медиазоне» рассказывал один из задержанных: «Самое жесткое было ночью с 10-го на 11 августа. Их били на улице. Там такой нечеловеческий ор стоял. Именно ор — смесь мата ОМОНа и их криков, потому что их лупасили ну просто от души. Они не отдыхали ни хрена. Они вымещали свою злость за то, что они не могут пойти домой, поесть нормально, поспать».

Другой задержанный вспоминал: «Постоянно слышны были крики, когда привозили людей. Женщин вчера было много очень, их избили не меньше, чем мужиков. Когда выходили, видел на нескольких камерах надпись "Женщины". Слышно было, как били, когда вели по коридору. Знаю, одного избили так, что забрала скорая через часа два после задержания».