Спасателя, вытаскивавшего из воды протестующих, оштрафовали за то, что он не передал их ОМОНу

Сотрудника общества спасения на водах (ОСВОД) Николая Куприенко оштрафовали на 810 рублей за то, что он не передал ОМОНу протестующих, которых вытаскивал из воды, сообщает «Еврорадио». Как уточняет TUT.by, такое решение принял судья Центрального районного суда Минска Александр Петраш.

При этом зарплата Куприенко составляет 656 рублей в месяц. Его признали виновным в неповиновении требованию должностного лица (статья 23.4 КоАП). Вину Куприенко не признал.

6 сентября сотрудники ОСВОД были задержаны за то, что не передали милиции протестующих, спрыгнувших в воду, чтобы избежать задержания. Вместо этого они спасли тонущих и перевезли на другой берег.

В суде 54-летний моторист-рулевой спасательной станции «Комсомольское озеро» отрицал, что намеренно проигнорировал требования силовиков.

«Я увидел как тонут люди, у одного были синие губы, пена изо рта. Я смотрел только на людей и на воду, по сторонам не смотрел, не слышал, чтобы кто-то кричал. Люди кричали: "Помогите! Спасите!". Я выполнял свои служебные обязанности. <…> Я спасал людей», — объяснял Куприенко.

Заседание проходило по скайпу, при этом свидетель-милиционер был в маске.

Вскоре суды рассмотрят аналогичные дела еще семерых сотрудников минской станции ОСВОД.