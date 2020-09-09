Люди в масках пришли в штаб Бабарико и задержали члена Координационного совета Максима Знака

Член президиума Координационного совета Максим Знак сообщил о «масках» в штабе арестованного кандидата в президенты Виктора Бабарико и перестал выходить на связь, сообщает телеграм-канал «Кулуары КУКУ».

В 8:30 у Знака должно было состояться интервью в зуме. «Я ему позвонил, он произнес фразу: "Похоже, кто-то к нам пришел", — отключился, и написал слово "маски". Сейчас он недоступен», — рассказал каналу представитель штаба Бабарико Глеб Герман.

То же он сообщил изданию TUT.by.

Вскоре активист Антон Мотолько опубликовал фотографию Знака, которого в неизвестном направлении ведут мужчины в масках.

Адвокат Максима Знака Дмитрий Лаевский уточнил TUT.by, что делом занимается Следственный комитет. «Следственный комитет проводит процессуальные действия, причины и поводы неизвестны. Сейчас у Максима Знака дома планируется обыск», — добавил адвокат.

7 сентября силовики попытались вывезти из Беларуси другого члена Координационного совета — Марию Колесникову — и его секретарей Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Двое последних в итоге уехали в Украину, а Колесникова порвала свой паспорт и вернулась к беларуской границе.

Обновлено в 9:27. Добавлена информация о задержании Знака.

Обновлено в 9:56. Новость дополнена информацией об СК.