Совет Европы намерен учредить международный орган для расследования преступлений против прав человека в Беларуси

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека сообщил, что Совет Европы намерен учредить международный орган, предназначенный для расследования преступлений против прав человека в Беларуси. Сообщение об этом опубликовано на сайте ПАСЕ.

По сообщению комитета, в такой международный орган должны войти как представители власти в Беларуси, так и представители гражданского общества. Результаты расследования, по заявлению комитета, будут опубликованы и доступны для любого национального или международного правоохранительного органа.

Комитет сообщил, что «поддерживает отважных людей Беларуси, которые сражаются за свои права и достоинство». В заявлении указано, что существует множество надежных сообщений о серьезных нарушениях права на свободные и честные выборы и права на свободу высказываний и собраний в Беларуси. Кроме того, отмечает комитет, имеется множество сообщений о пытках и бесчеловечном и унижающем человеческое достоинство обращении по отношению к мирным протестующим.

В заявлении указано, что комитет отказывается признавать результаты президентских выборов в Беларуси и требует, чтобы они были проведены заново — на этот раз прозрачно и в присутствии международных наблюдателей. Комитет также считает, что причастные к серьезным нарушениям прав человека в контексте последних президентских выборов должны быть привлечены к ответственности.