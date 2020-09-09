Дело сотрудников PandaDoc, подозреваемых в хищении в особо крупном размере, передано в центральный аппарат СК

Дело четырех сотрудников IT-компании PandaDoc — бухгалтера Юлии Шардыко, директора Дмитрия Рабцевича, менеджера по продукту Виктора Кувшинова и HR Владислава Михолапа, которые арестованы по подозрению в хищении в особо крупном размере (часть 4 статьи 210 УК), передано в центральный аппарат Следственного комитета. Сами сотрудники компании находятся в СИЗО №1 на улице Володарского. Об этом TUT.by рассказал адвокат Антон Гашинский.

Адвокат сообщил, что следственные действия по делу пока не проводятся. До 11 сентября сотрудникам компании должны предъявить обвинение или отпустить.

«Ребята находятся в СИЗО на Володарского. Условия содержания, мягко говоря, нехорошие, проводятся обыски камеры с пристрастием, но они держатся. Удивлены абсурдностью подозрений, вину не признают», — рассказал адвокат.

Ранее PandaDoc комментировала уголовное дело против сотрудников компании.

«Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству», — говорилось в письме компании.

PandaDoc утверждает, что предъявленные сотрудникам обвинения необоснованны, и связывает уголовное дело с помощью основателя компании Микиты Микадо уволившимся силовикам.

«Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками. И адекватные сотрудники ДФР, и адвокаты, и мы все это знаем. Не секрет, что в Республике Беларусь практикуются политические заказы на оппонентов. <…> Эти репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу основателей компании», — подчеркивает PandaDoc.

Ранее основатель и руководитель компании Микита Микадо предложил инициативу по финансовой помощи силовикам, которые уйдут со службы.