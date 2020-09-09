Госконтроль пришел с внеплановой проверкой в фонд «Страна замков», чей директор помогал Координационному совету

Директор фонда «Страна замков» Александр Варикиш рассказал о внеплановой проверке Госконтроля и связал его со своей помощью Координационному совета, сообщает TUT.by.

По словам Варикиша, сегодня после 14:00 в офис пришли четыре сотрудника Госконтроля и показали предписание о проверке. Они собираются проверить финансовое состояние организации.

Варикиш говорит о политической подоплеке проверки, поскольку он помогал пресс-службе Координационного совета. Это «Медиазоне» подтвердил пресс-секретарь КС Антон Родненков.

Фонд «Страна замков» занимается организацией и проведением экскурсий. «2020 год фактически убил эту отрасль. Наши обороты — мизерные. Небольшое оживление наступило лишь в августе. И на эти обороты пришло четыре человека», — сетует Варикиш.