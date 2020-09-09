Лукашенко назначил нового генпрокурора Беларуси Андрея Шведа, сообщает БЕЛТА.

Ранее Швед возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз.

«Наверное, это естественный процесс после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов», — сказал Лукашенко.

До этого 9 лет должность генпрокурора занимал Александр Конюк.