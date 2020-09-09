СК: члены Координационного совета дестабилизировали обстановку в стране через СМИ и интернет

Следственный комитет утверждает, что члены Координационного совета «дестабилизировали обстановку в стране» через СМИ и интернет. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства.

СК сообщает, что продолжает расследование уголовного дела по части 3 статьи 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности).

«В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов», — пишет СК.

СК подтверждает, что члены президиума Координационного совета Мария Колесникова и Максим Знак заключены под стражу как подозреваемые. Также по подозрению в совершении преступления по этому же делу задержан адвокат штаба Бабарико Илья Салей.