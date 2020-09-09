Лукашенко: окружение Ельцина «дружило» с Соросом, а в Беларусь его «на порог не пустили»

В интервью сотрудникам российских телеканалов Александр Лукашенко вспомнил американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса, описывая роль Беларуси в противостоянии России с Западом. Цитаты из интервью публикует БЕЛТА.

По версии Лукашенко, «руководство России прекрасно понимает, что нельзя, как Украину, положить Беларусь под Америку», иначе страна станет «санитарным кордоном», который бы отделил Россию от западных стран.

Лукашенко продолжил, что за неготовность к реализации этой идеи его с первых лет на посту президента возненавидели «американцы». «Я Сороса на порог не пустил. А вы с ним дружили. Я уже не говорю про Украину. Вы с ним дружили — те, кто возле Бориса Николаевича [Ельцина] бегал. Не буду называть фамилии, вы их знаете, они и сейчас у вас там ходят. Спросите у Путина, сколько в правительстве и Кремле сидело ЦРУшников».

Фонд Сороса, занимавшийся поддержкой программ в области образования, культуры и гражданских инициатив, работал в Беларуси с 1993 года до конфликта с властями в 1997 году. В августовском интервью Джордж Сорос сравнивал вытеснение Фонда из Беларуси с действиями венгерского премьера Виктора Орбана по вытеснению из Будапешта основанного им Центрально-Европейского университета.