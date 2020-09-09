Мининформ вынес TUT.by третье предупреждение

Министерство информации вынесло TUT.by третье предупреждение, начиная с 7 августа, — за статью «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках», пишет TUT.by.

По сообщению издания, в письме Мининформа говорится, что в отношении Валерии Уласик уголовное дело не возбуждалось, а обыск проводился «в целях проверки поступившей информации о причастности ее к организации массовых беспорядков, происходящих на территории города Минска».

«Согласно информации управления Следственного комитета по городу Минску (письмо от 08.09.2020 № 15−10/17953) в настоящее время расследуется уголовное дело № 20121110202, возбужденное по статье 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам массовых беспорядков, произошедших с 09.08.2020 по 12.08.2020 в городе Минске. Для установления лиц, причастных к совершению правонарушений в указанный период, а также всех обстоятельств произошедшего следователями во взаимодействии с органом дознания на постоянной основе проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Так, по поручению следователя следственного управления управления Следственного комитета по городу Минску (далее — СУ УСК) 08.09.2020 с соблюдением законодательства сотрудниками ГУБОПиК Министерства внутренних дел Республики Беларусь проведен обыск по месту жительства Валерии Уласик в целях проверки поступившей информации о причастности ее к организации массовых беспорядков, происходящих на территории города Минска», — цитирует документ TUT.by.

Издание сообщает, что лица, предъявившие Галине и Валерии Уласик постановление на обыск, заявили, что Валерия Уласик подозревается в совершении уголовного преступления по статье 293 УК РБ (Массовые беспорядки). Это же Валерия Уласик успела сказать журналистам, когда садилась в машину, на которой ее увезли в РУВД.

TUT.by подчеркивает, что в течение дня 8 сентября журналисты издания «неоднократно пытались уточнить статус Валерии в Следственном комитете, однако там ситуацию так и не прояснили».

Издание напоминает, что в соответствии с Законом о СМИ (пункт 1.1. статьи 511), в случае вынесения владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений в течение года доступ к нему может быть ограничен. Решение об этом принимает Мининформ.

Начиная с августа, Мининформ вынес TUT.by два предупреждения. Основанием для первого предупреждения Мининформа, вынесенного 7 августа, стал материал TUT.by от 5 августа «В 7 раз больше избирателей и "тайные" протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?». В нем TUT.by писал в том числе о наблюдателе Александре Якубовском. Он вел наблюдение через открытую дверь, поскольку его попросили покинуть помещение. Якубовский рассказал, что насчитал 21 избирателя, в то время как комиссия посчитала 164 избирателей и утверждал, что находился на участке с момента опечатывания урны до конца дня.

Мининформ посчитал информацию о времени нахождения наблюдателя на участке не соответствующей действительности. В ответ TUT.by сообщил, что не согласен с решением Мининформа, но удалил часть материала и внес упоминание об этом в текст.

Второе предупреждение TUT.by Мининформ вынес 7 сентября за материал "Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах". Мининформ посчитал, что в материале содержится «недостоверная информация, которая может причинить вред государственным или общественным интересам». TUT.by признал, что в материале была допущена ошибка — в нем были неправильно указаны размеры премий, которыми руководство Комитета госконтроля и органов финансовых расследований смогут финансово поощрять своих работников, которые принимали "активное участие в выявлении, изобличении, обезвреживании и задержании лиц, совершивших наиболее опасные, имеющие большой общественный резонанс преступления". Издание принесло извинения за ошибку и внесло изменения в статью.