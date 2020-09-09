Суд назначил 10 суток ареста дочери редактора TUT.by Валерии Уласик за участие в акции протеста

Московский суд Минска назначил 10 суток ареста дочери редактора TUT.by Валерии Уласик по части 1 статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий), сообщается в телеграм-канале «Беларуской ассоциации журналистов».

Поводом для административного дела стала акция протеста 14 августа.

Заседание проводили по скайпу: Уласик находится в СИЗО на Окрестина.

На заседании выяснилось, что милиционер московского РОВД составил протокол на Власик, после того городское управление внутренних дел отправило в район скриншот из соцсетей девушки с ее фотографией на митинге у медицинского университета 14 августа.

Уласик была задержана дома утром 8 сентября. Ей сообщили, что подозревают ее не только по административному делу, но и по уголовному делу о массовых беспорядках.