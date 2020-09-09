«Вясна»: обыск у члена Координационного совета Максима Знака прошел по делу о призывах к причинению вреда нацбезопасности

Обыск у члена президиума Координационного совета Максима Знака прошел по уголовному делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК), сообщает правозащитная организация «Вясна».

По тому же делу прошел обыск у Ильи Салея, юриста из штаба арестованного кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Кроме того, сегодня стало известно, что Мария Колесникова находится в СИЗО-1 на Володарского. По словам следователя, она арестована. Что ей инкриминируют, пока неизвестно.