Максим Знак стал подозреваемым по делу о призывах к захвату власти

Адвокат члена президиума Координационного совета Максима Знака Дмитрий Лаевский подтвердил, что Максим Знак — подозреваемый по делу о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК), пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на «БелаПАН».

Ранее по этому делу в доме Знака прошел обыск. По тому же делу прошел обыск у Ильи Салея, юриста из штаба арестованного кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Ранее еще один член президиума Координационного совета Мария Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти. Об этом сообщила ее адвокат.

Позже адвокат Знака сообщил TUT.by, что его клиент заключен под стражу и будет содержаться в СИЗО № 1 на улице Володарского.

Обновлено в 19:31. Добавлена информация TUT.by о месте содержания Максима Знака.



