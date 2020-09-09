Неизвестные звонят в дверь Светлане Алексиевич

В дверь минской квартиры нобелевской лауреатки и члена президиума Координационного совета Светланы Алексиевич звонят неизвестные, сообщает «Еврорадио».

Алексиевич также звонят на телефон с незнакомых номеров. Писательница просит прийти к ее дому.

Ранее сегодня был задержан другой член президиума Координационного совета —адвокат Максим Знак. До этого была похищена Мария Колесникова, ее местонахождение оставалось неизвестным около двух суток. Двоих секретарей совета — Антона Родненкова и Ивана Кравцова — вывезли на границу с Украиной и заставили покинуть Беларусь.

Беларуский «ПЭН-Цэнтр» опубликовал заявление Светланы Алексиевич.

«Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета, — пишет Алексиевич. — Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог».

Писательница также обратилась к «русской интеллигенции» и призвала не молчать о происходящем в Беларуси.

«Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь…» — заканчивается обращение Алексиевич.

Позже Алексиевич открыла дверь журналистам, которые приехали к ее дому. Она рассказала, что с утра ее предупредили о «тихарях» у квартиры. Кроме того писательница подчеркнула, что не собирается покидать страну.

Обновлено в 11:53. Новость дополнена обращением Алексиевич.

Обновлено в 12:22. Добавлена информация «Нашай Нiвы».