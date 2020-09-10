СК возбудил 43 уголовных дела об угрозах должностным лицам

Следственный комитет возбудил 43 уголовных дела по факту угроз должностным лицам, сообщает телеграм-канал пресс-службы МВД.

Всего к 9 сентября милиция зафиксировала 122 сообщения об угрозах. По данным МВД, угрозы поступали «в СМС, через мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте».

В Гомеле оперативники задержали 43-летнего мужчину, который 5 сентября в одном из городских чатов в телеграме «разместил угрозы применения насилия в отношении депутата Гомельского областного совета депутатов».

«Возбуждено уголовное дело за угрозы в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг», — сообщает пресс-служба МВД.