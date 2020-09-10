Правозащитники объявили политзаключенными Марию Колесникову, Илью Салея и Максима Знака

12 белорусских правозащитных организаций объявили членов Координационного совета и участников штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову, Максима Знака и Илью Салея политическими заключенными. Соответствующее заявление опубликовал правозащитный центр «Вясна».

Колесникова, Салей и Знак проходят подозреваемыми по делу о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК).



На данный момент правозащитники Беларуси объявили политзаключенными уже более 55 человек.