Адвокатов по делу PandaDoc не пускают к подзащитным

Сотрудников PandaDoc увезли из СИЗО в Следственный комитет, к ним не допускают адвокатов, рассказал «Медиазоне» адвокат компании Антон Гашинский.

10 сентября адвокаты должны были встретиться со своими подзащитными Юлией Шардыко, Дмитрием Рабцевичем, Виктором Кувшиновым и Владиславом Михолапом в следственном изоляторе, но там защитникам сообщили, что их забрали в Следственный комитет.

По словам Антона Гашинского, в здание Следственного комитета адвокатов не пустили и посоветовали писать жалобу. Гашинский не знает, для каких оперативных действий обвиняемых доставили в СК.

«В результате они сейчас находятся там, не обеспеченные защитой, и мы не знаем, что с ними происходит. С их участием могут фильм какой-нибудь снять. Исходя из последних событий, которые происходили в стране, может произойти все что угодно», — сказал Гашинский.

2 сентября в IT-компании PandaDoc прошли обыски. Четырех сотрудников арестовали по делу о хищении 107 тысяч рублей. Правозащитники признали сотрудников PandaDoc политзаключенными.