Следственный комитет не будет проводить проверку по фактам задержания десятков журналистов

Следственный комитет не будет проводить проверку и возбуждать уголовное дело по фактам задержания десятков журналистов 27 августа, сообщает БАЖ.

Суд над журналистами после освещения акции студентов

В этот день на площади Свободы, на площади Независимости и на проспекте Независимости в Минске, а также в Бресте сотрудники органов внутренних дел задержали десятки журналистов, освещавших акции протеста.

28 августа БАЖ направила председателю Следственного комитета заявление о возбуждении уголовного дела по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (статья 198 УК).

10 сентября на сайте БАЖа появился ответ из ведомства. По мнению Следственного комитета, «изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер», а «оснований для проведения Следственным комитетом проверок и принятия решений в порядке, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется».