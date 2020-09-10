Задержан бывший журналист президентского пула Дмитрий Семченко

В Минске задержан бывший телеведущий ОНТ и журналист президентского пула Дмитрий Семченко, пишет «Наша Ніва». Эту информацию изданию подтвердила его жена Юлия Семченко.

По информации «Нашей Нівы», в 16:30 в квартиру к журналисту пришла милиция и забрала его.

«Был один мужчина не в форме, а также 2-3 человека в масках. У нас дома маленький ребенок, но они вели себя корректно, ребенка не испугали. Дали пять минут собрать и повезли во Фрунзенское РУВД. Сказали, что будут проверять, не участвовал ли муж в несанкционированных акциях», — рассказала Семченко.

В августе 2020 года Семченко уволился с телеканала ОНТ.

«Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ — понял, что уже никогда не смогу молчать об этом», — написал Дмитрий Семченко на своей странице в инстаграме.