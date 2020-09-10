Солигорский шахтер отказался выходить из шахты; он протестует против итогов выборов и насилия силовиков

Солигорский шахтер Юрий Корзун спустился в шахту и отказывается подниматься на поверхность, сообщает телеграм-канал стачкома ОАО «Беларуськалий». По информации канала, Корзун приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию и собирается оставаться в шахте вплоть до выполнения его требований.

«Сегодня я делаю свой выбор! Протест начинаю на рабочем месте в забое, горизонт - 305м. Жму STOP!!! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований», — говорится в заявлении, которое шахтер опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Юрий Корзун требует «немедленно прекратить запугивание и увольнение трудящихся, освободить всех взятых под арест членов стачечного комитета общества, исключить похищение граждан республики неизвестными лицами, прекращение физической расправы над мирными протестующими, отставки незаконно занимающего пост главы государства Александра Лукашенко».

Шахтер подчеркивает, что его шаг — самостоятельный и исключительно мирный. «Намерения нанести себе либо окружающим физические травмы или совершить самоубийство не намерен», — пишет он.

Через полтора часа после начала протеста к шахтеру спустились начальник участка, горизонтальный и главный инженер, сообщает телеграм-канал стачкома.

«Беларуськалий» — один из крупных налогоплательщиков страны и первое среди предприятий Минской области. Шахтеры вышли на протест 14 августа. Работники сформировали стачечный комитет, позже член стачкома Дмитрий Кулевич был вынужден уехать из страны, а его сопредседателя Анатолия Бокуна осудили на 15 суток.

Рядом с комплексом «Беларуськалия» начинается стихийная акция в поддержку Юрия Корзуна, сообщает TUT.by. У забора предприятия собрались около 15-20 человек в касках, они держат плакат «Не позволим режиму возродить фашизм».

Обновлено в 10:20. Добавлена информация об акции в поддержку шахтера.