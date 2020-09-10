Приковавшего себя наручниками солигорского шахтера подняли из шахты

Спасатели подняли из шахты солигорского шахтера Юрия Корзуна, рассказал «Еврорадио» член стачкома «Беларуськалия» Александр Новик. На шахте пришлось ввести план ликвидации аварий, после чего туда спустились спасатели. По словам Александра Новика, шахтера отвезли в администрацию.

Телеграм-канала стачкома сообщает, что к Юрию Корзуну применили силу: разрезали наручники и вынесли из шахты, после чего отправили в приемный покой солигорской больницы. Колонна, которая вышла поддержать Корзуна, отправилась туда, чтобы «проверить и убедиться, что с ним все в порядке», передает Onliner.

При этом администрация «Беларуськалия», на которую ссылается «Sputnik Беларусь», приводит другую версию: «К шахтеру, находящемуся на глубине 305 метров под землей, направились начальник участка и главный инженер "Беларуськалия", протестующего из шахты вывели и передали медикам». По утверждению пресс-службы добывающей компании, производство при этом работало в штатном режиме.

О том, что солигорский шахтер Юрий Корзун отказался выходить из шахты, стало известно ранее утром. Он протестовал против официальных итогов президентских выборов и милицейского насилия.

Обновлено в 10:42. Добавлена информация «Sputnik Беларусь».