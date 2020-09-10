Студента БГУИР подозревают в организации массовых беспорядков

Студента БГУИР Антона Победенко подозревают в организации массовых беспорядков, сообщает телеграм-канал «Мирный БГУИР» .

6 сентября Победенко участвовал в Марше единства, его задержали в районе Комаровского рынка, рассказал «Медиазоне» друг студента. 8 сентября суд Центрального района Минска оштрафовал Победенко по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) на 25 базовых величин. На следующий день студент поехал в РУВД и оттуда не вернулся. Его друг рассказывает, что в 19:40 матери Победенко позвонил следователь и сказал, что тот стал фигурантом уголовного дела и подозревается в организации массовых беспорядков.

Впервые Антона Победенко задержали 11 августа в универсаме «Рига» и доставили в изолятор на Окрестина, утверждает его друг. 13 августа студента отпустили без составления протокола.