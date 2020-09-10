Из больницы пропал несовершеннолетний Тимур М., которого СК назвал участником массовых беспорядков

Из 2-й детской клинической больницы пропал избитый 12 августа несовершеннолетний Тимур М., сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел». Это случилось 8 сентября около 14:00; на данный момент о его местонахождении не известно.

Родственница подростка рассказала «Медиазоне», что с допроса в СК его увезли обратно в больницу в реанимацию, а потом перевели в обычное отделение.

«Через 12 минут [после перевода] он пошел целенаправленно к девушке в белом плаще с медведем в руках. В этот день к нему приходила только сестра и адвокат. Это по видеокамере было [видно]», — рассказала родственница Тимура М.

По ее словам, Тимур ушел вместе с «девушкой в белом плаще». При этом, продолжает она, у подростка «не было никакой связи» — даже мобильного телефона. Она предполагает, что парень «знал, куда идти».

Семья Тимура М. подала в милицию заявление о его пропаже.

Позже телеграм-канал «Кулуары КУКУ» сообщил, что, «по неподтвержденной информации, <…> неравнодушные люди вывезли Тимура из Беларуси. Родственники об этом знают». О том, что подросток находится «в безопасности», пишет со ссылкой на свои источники активист Антон Мотолько.

Тимур М. находился в медикаментозной коме после того, как 13 августа его доставили из Партизанского РУВД в реанимацию. 3 сентября его вызвали в Управление Следственного комитета по Минску на допрос по делу о массовых беспорядках (статья 293 УК). Вечером того же дня Следственный комитет опубликовал запись камеры наблюдения 10 августа на улице Притыцкого в Минске; по мнению СК видео подтверждает, что юноша участвовал в «массовых беспорядках». 4 сентября во время допроса в Следственном комитете Тимуру М. стало плохо, его увезли обратно в больницу.

Обновлено 11 сентября в 8:30. Добавлена информация канала «Кулуары КУКУ» и Антона Мотолько.