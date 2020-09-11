МВД обвинило в оговоре омоновцев жителя Гродно, который рассказал об избиении в микроавтобусе

МВД опубликовало сообщение, в котором утверждает, что житель Гродно, который рассказал о том, что его затащили в микроавтобус и избили трое неизвестных в масках, оговорил сотрудников ОМОН, а его самого «одолели малолетки».

8 сентября на сайте 015.by вышла статья «В Гродно неизвестные в масках избили парня и выкинули на ходу из автомобиля». В ней человек по имени Сергей рассказал, что после смены на работе возвращался домой на троллейбусе. Позже в троллейбус вошли трое неизвестных в черном и балаклавах, без опознавательных знаков. По рассказу Сергея, трое заблокировали выходы из транспорта и «стали цепляться к пассажирам, кто был с БЧБ-символикой». По его словам, он «не мог остаться равнодушным и сцепился с неизвестными», чтобы защитить пассажиров, которые были младше него. После этого, по его словам, неизвестные затащили его в микроавтобус.

«Пока я лежал, они избивали меня ногами и дубинкой, смеялись, поливали водой. После чего на ходу выбросили из машины», — рассказал он.

МВД отреагировало на публикацию, сказав, что 015.by «не соизволил проверить информацию или хотя бы обратиться за комментарием».

«В Гродно мужчину избили неизвестные, а сказал, что ОМОН. Такую фантазию, да в правильное русло!», — сказано в сообщении. При этом в статье 015.by речь идет о неизвестных в масках, а слово «ОМОН» и его производные не используются.

К комментарию МВД прилагается видеозапись, которая начинается с песни Ярослава Евдокимова «Фантазер». На видео мужчина, чья личность скрыта, говорит, что «все это — выдуманный мною самим фейк».

«Никакого ОМОНа. Все это, конечно, сказки. Сейчас, в наше время, все это с радостью поддержали. Все произошло не так: меня избили просто возле дома, толпа малолеток. И я там сам немножко виноват. Ни в каком автобусе меня не били, меня спокойно друг провел с работы, посадил, и я спокойно доехал по маршруту. Никаких захватов, микроавтобусов, ОМОНа, масок — все это я наговорил, конечно, что пришло в голову. Почему я потом сразу не опроверг? Эту историю узнала девушка моя, друзья, и уже как-то стыдно было заднюю давать», — говорит мужчина.

«Только вот рассказ оказался с душком: гнусненьким и подленьким. Ранее судимому фантазеру просто стыдно было признаться своей девушке, что малолетки одолели 32-летнего дядю. Но в милицию не обратился. Знал, что раскрутят, до истины докопаются. А так – красавчик: и дама приголубит, и люди пожалеют. Не построишь отношения на обмане… Это мы и "побитому", и журналистам говорим – правда всплывет, а осадочек останется», — добавляет пресс-служба МВД.

