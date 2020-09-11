Четверым арестованным сотрудникам PandaDoc предъявили обвинение в мошенничестве

Четверым сотрудникам IT-компании PandaDoc — главному бухгалтеру Юлии Шардыко, директору Дмитрию Рабцевичу, менеджеру по продукту Виктору Кувшинову и HR-специалисту Владиславу Михолапу предъявили обвинение по части 4 статьи 209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), сообщает TUT.by со ссылкой на адвоката компании Антона Гашинского.

По этой статье грозит от трех до 10 лет колонии. Сотрудники PandaDoc сейчас находятся под арестом.

По изначальной версии следствия, обвиняемые завладели 107 тысячами белорусских рублей из бюджета. Адвокат Гашинский сказал изданию, что обвинение не конкретизировано, а роли и действия обвиняемых не расписаны. Более того, защита настаивает на необоснованности обвинения.

Делом занимается центральный аппарат Следственного комитета Беларуси.

В PandaDoc настаивают, что преследование призвано оказать давление и остановить инициативу ее основателя — ранее сооснователь компании Микита Микадо предлагал материальную помощь силовикам, которые хотят уволиться из правоохранительных органов после жестокого обращения с протестующими.