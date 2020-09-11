В Минске СК возбудил уголовное дело о надругательстве над госсимволами

В Минске Следственный комитет возбудил уголовное дело о надругательстве над государственными символами (статья 370 УК) против минчанина и витебчанина, которые сорвали флаг с административного здания, пишет МВД.

По сообщению ведомства, 10 сентября сотрудник столичной организации сообщил милиции, что двое неизвестных в Заводском районе сорвали со здания флаг и скрылись.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что к инциденту причастны 26-летний витебчанин, работающий на стройке, и безработный 23-летний минчанин. Молодых людей задержали на съемной квартире, которую арендовал старший товарищ», — сказано в сообщении МВД.

К сообщению ведомства прилагается оперативное видео. На нем неназванный говорит, что «был в алкогольном опьянении в общественном месте». На вопрос о снятии флага он отвечает, что «нет никакой идеологии, смысла» и «хочется чего-то нового».