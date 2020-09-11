«Еврорадио»: в редакцию благотворительного проекта «Имена» пришли люди в масках

Люди в масках пришли в редакцию благотворительного проекта «Имена», пишет «Еврорадио» со ссылкой на сотрудников издания и одного из офисов в том же здании.

Цель их визита неизвестна, сотрудников «Имен» в офисе редакции нет.

По информации Onliner, в самом бизнес-центре «Покровский» уточнили, что в центр приходили сотрудники милиции, оставили некий документ, после чего все ушли.

«Я сама узнаю об этом из сетей. Точно знаю, что приходил милиционер с письмом из ОБЭП. На него мы ответим на следующей неделе. Про балаклавы - не знаю. Мы сейчас мало работаем в офисе, поэтому там никого нет. Сейчас кто-то поедет узнавать, что происходит», — рассказала Onliner основатель «Имен» Екатерина Синюк.

Позже «Еврорадио» опубликовало документ, который милиция доставила в офис «Имен». В нем МВД просит «Имена» предоставить «сведения о получении иностранной безвозмездной помощи и ее целевом использовании» с начала года.

Обновлено в 12:17. Добавлена информация Onliner.

Обновлено в 12: 50. Добавлена информация «Еврорадио» о документе, который доставили сотрудники МВД.