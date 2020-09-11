В Гомеле задержали активистку местного Координационного совета
В Гомеле задержали активистку местного Координационного совета
Координационный совет
11 сентября 2020, 20:56
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В Гомеле задержали велоактивистку и члена местного Координационного совета Светлану Король, передает «Радыё Свабода».

Как рассказал ее сын, Король удалось лишь написать, что ее задержали и доставили во второе отделение милиции.

О задержании сообщает и местное издание «Сильные новости», уточняя, что Король задерживают уже второй раз за месяц.

Ранее сегодня в Гомеле задержали журналистку «Белсата» Ларису Щиракову и оператора Андрея Толчина, которые освещали акции протеста.

     
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