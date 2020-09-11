В Витебске милиция задержала журналиста «Белсата» Дмитрия Казакевича

В Витебске двое милиционеров задержали журналиста телеканала «Белсат» Дмитрия Казакевича, сообщает «Белсат». Милиционеры подошли к журналисту во время съемок, посадили его в машину и увезли.

Журналист позвонил своей жене из милиции, передает «Белсат». Он рассказал, что ему вменяют правонарушение по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). По словам журналиста, его отправят в ИВС, а в понедельник состоится суд.

Обновлено в 11:04. Добавлена информация «Белсат» о вменяемом Казакевичу правонарушении.