Против секретаря Координационного совета Ивана Кравцова, уехавшего в Украину, возбудили дело о хищении

Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело в отношении члена Координационного совета Ивана Кравцова о хищении в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями (часть 4 статьи 210 УК), передает БЕЛТА со ссылкой на эфир СТВ. О возбужденном деле в эфире рассказал старший инспектор ДФР Комитета госконтроля Артем Дунько.

«У Департамента финансовых расследований возникли вопросы к деятельности отдельных представителей координационного совета. Некоторые из них сейчас проходят подозреваемыми по коррупционным преступлениям», — пишет БЕЛТА.

По версии ДФР, Кравцов участвовал в проведении нелегальных операций по отмыванию и обналичиванию денег.

8 сентября секретари Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве рассказали, как беларуские силовики заставили их уехать в Украину. Кравцов отметил, что силовики угрожали ему уголовным делом из-за его прошлого места работы за злоупотребление полномочиями.

«Сказали, что в любом случае экономические статьи имеют широкую трактовку, следствие — дело долгое, и я должен принимать решение быстро», — вспоминал Кравцов.

Накануне, 10 сентября, в интервью украинскому изданию «Страна» Кравцов говорил, что планирует вернуться в Беларусь в течение двух-трех недель. «Но это будет правильно. Это возможность дестабилизировать режим нестандартными действиями. И наша эффективность здесь будет снижаться — все-таки важно быть на месте. Дистанционно участвовать в революции сложно», — ответил он на вопрос журналиста, который предположил арест в случае их возвращения.