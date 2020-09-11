Милиция задержала минчанина по уголовному делу об угрозах милиционерам

В Минске против 21-летнего жителя столицы возбуждено уголовное дело по статье о насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудников милиции (статья 364 УК), пишет пресс-служба МВД. Сейчас он задержан.

«Неработающий 21-летний житель столицы отправлял через мессенджер Telegram анонимки с угрозами в адрес милиционеров, которых лично не знал. Сотрудники управления по Минской области ГУСБ МВД установили, что молодой человек причастен к интернет-рассылке угроз и оскорблений в адрес не менее семи сотрудников органов внутренних дел в связи с исполнением ими служебных обязанностей», — сказано в сообщении МВД.

К сообщению МВД прилагается оперативное видео. В нем неназванный мужчина говорит, что рассылал сотрудникам милиции сообщения с угрозами.