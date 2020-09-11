Суд признал незаконной забастовку на «Беларуськалии»

Минский областной суд признал проведение забастовки на «Беларуськалии» незаконной, передает TUT.by.

В суде выступили представители четырех рудоуправлений предприятия. Они рассказывали, как происходила забастовка.

«17 августа около 100 человек собрались возле столовой, — говорил представитель четвертого рудоуправления. — Собрание шло около двух часов. Оно закончилось тем, что люди разошлись — кто за проходную, кто на рабочее место. Люди предъявляли определенные требования. 17 числа никаких требований, кроме политических, не выдвигалось, 18 числа шла речь о сохранении в силе коллективного договора».

Начальник юридического отдела «Беларуськалия» Андрей Киселев рассказал, что 17 августа 120 человек не вышли на работу, 18 августа — уже 671 сотрудник, а 19 августа предприятие вышло на плановые показания.

— На данный момент есть прогульщики, которые до сих пор не вышли на работу, — сказал Андрей Киселев.

— А прогуливают они почему? — спросила судья Валентина Короткевич.

— Я не знаю.

— Может быть, они поддерживают требования стачкома?

— Может быть, и поддерживают.

В суде выяснилось, что сопредседателя стачкома Анатолия Бокуна уволили «за прогул».

Перед заседанием у суда собралась группа поддержки бастующих, но некоторых из них задержали силовики.

24 апреля суд в Солигорске оштрафовали на 675 рублей (25 базовых величин) сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна по делу о нарушении правил митинга (стать 23.34 КоАП). Еще через неделю его вновь задержали и уже арестовали на 15 суток по той же статье.