Суд признал незаконной забастовку на «Беларуськалии»

Минский областной суд признал проведение забастовки на «Беларуськалии» незаконной, передает TUT.by.
В суде выступили представители четырех рудоуправлений предприятия. Они рассказывали, как происходила забастовка.
«17 августа около 100 человек собрались возле столовой, — говорил представитель четвертого рудоуправления. — Собрание шло около двух часов. Оно закончилось тем, что люди разошлись — кто за проходную, кто на рабочее место. Люди предъявляли определенные требования. 17 числа никаких требований, кроме политических, не выдвигалось, 18 числа шла речь о сохранении в силе коллективного договора».
Начальник юридического отдела «Беларуськалия» Андрей Киселев рассказал, что 17 августа 120 человек не вышли на работу, 18 августа — уже 671 сотрудник, а 19 августа предприятие вышло на плановые показания.
— На данный момент есть прогульщики, которые до сих пор не вышли на работу, — сказал Андрей Киселев.
— А прогуливают они почему? — спросила судья Валентина Короткевич.
— Я не знаю.
— Может быть, они поддерживают требования стачкома?
— Может быть, и поддерживают.
В суде выяснилось, что сопредседателя стачкома Анатолия Бокуна уволили «за прогул».
Перед заседанием у суда собралась группа поддержки бастующих, но некоторых из них задержали силовики.
24 апреля суд в Солигорске оштрафовали на 675 рублей (25 базовых величин) сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна по делу о нарушении правил митинга (стать 23.34 КоАП). Еще через неделю его вновь задержали и уже арестовали на 15 суток по той же статье.
Бондаренко умер вечером 12 ноября в реанимации больницы скорой помощи