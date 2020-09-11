PandaDoc сообщила о блокировке счетов компании

Сотрудники PandaDoc сообщили, что счета компании заблокированы. Работники связывают это с арестом четырёх работников компании, которых подозревают в хищении 107 тысяч рублей. К самой PandaDoc у правоохранительных органов нет претензий.

Сотрудники компании предполагают, что основанием для уголовного дела могли быть либо возврат сумм налоговых вычетов по НДС, либо реализация старой техники сотрудникам и третьим лицам. Других вариантов, утверждают представители PandaDoc, не может быть, так как компания «является разработчиком единственного продукта для единственного иностранного заказчика и другой деятельности не ведет».

«Мы не можем выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, не можем выплатить налоги и отчисления ФСЗН. Эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в деле. Создан юридический прецедент, который позволяет прийти к любой ИТ-компании, которая вернула НДС, и арестовать ее сотрудников. Фактически, почти всем ИТ-компаниям можно предъявить такие же обвинения», — говорят сотрудники PandaDoc.

2 сентября в IT-компании PandaDoc прошли обыски. Четырех сотрудников арестовали по делу о хищении 107 тысяч рублей. Правозащитники признали сотрудников PandaDoc политзаключенными.