Госпогранкомитет опубликовал видеозапись, на которой пограничники осматривают багажник автомобиля посла Украины

Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал видеозапись, на которой сотрудники пограничной службы просят посла Украины в Беларуси Игоря Кизима открыть багажник автомобиля, после чего осматривают, что в нем находится.

Ранее Игорь Кизим рассказал TUT.by, что его автомобиль осмотрели пограничники в Беларуси.

«В прошлые выходные я пересек украинско-белорусскую границу и приступил к исполнению своих функций. Надо сказать, что мой въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации. Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двусторонних отношений. При этом руководителем пограничного пункта не были даны никакие объяснения», — говорил посол.

Украина направила ноту в МИД Беларуси с требованием предоставить объяснения по поводу обыска автомобиля украинского посла и квалифицировать действия беларуских пограничников, передает УНН со ссылкой на МИД Украины. Власти считают этот шаг беларуской стороны «недружественным».

Согласно пункту 2 статьи 36 Венской конвенции, личный багаж дипломатического агента освобождается от досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он содержит предметы, на которые не распространяются изъятия, или предметы, ввоз или вывоз которых запрещен законом или регулируется карантинными правилами государства пребывания. Такой досмотр должен производиться только в присутствии дипломатического агента или его уполномоченного представителя.

Обновлено в 20:29: новость дополнена информацией о реакции украинского МИДа.