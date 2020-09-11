Адвоката Марии Колесниковой Илью Салея арестовали по делу о призывах к захвату власти

Илью Салея, который был юристом в штаба арестованного кандидата в президенты Виктора Бабарико и адвокатом члена президиума Марии Колесниковой, арестовали, сообщает Naviny.by со ссылкой на БелаПАН.

Его отец и адвокат Василий Салей объяснил, что сегодня истекло 72 часа с момента задержания сына, после чего принимается решение об освобождении или заключении под стражу.

«Из ИВС на Окрестина его переводят в СИЗО на улице Володарского. Там он будет ждать предъявления обвинения», - рассказал Василий Салей.

Илью Салея задержали утром 9 сентября. У него дома провели обыск. В тот же день был задержан член президиума Конституционного совета Максим Знак. Тогда же стало известно, что похищенная Мария Колесникова находится в СИЗО-1 на Володарского. Вечером с санкции прокурора Колесникову и Знака арестовали.

Все они проходят по делу о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК). По ней грозит от 2 до 5 лет колонии.