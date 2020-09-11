Бывший журналист президентского пула находится в ИВС; его судят за участие в протестной акции

Родственники задержанного бывшего журналиста президентского пула Дмитрия Семченко узнали, что его забрали в ИВС в переулке Окрестина в Минске, пишет Onliner. По информации издания, ему вменяют участие в несанкционированном массовом мероприятии (часть 1 статьи 23.34 КоАП). Заседание по делу Семченко будет проходить в суде Фрунзенского района Минска.

«Сегодня с утра я была во Фрунзенском РУВД. Изначально мне говорили, что его привезут в РУВД и суд будет там. Потом выяснилось, что Дима останется в ИВС и суд будет происходить дистанционно по Skype. А вот когда — мне не скажут. Сказали, что суд состоится с 11:00 до 14:00. Я планирую ехать с передачей на Окрестина к 14:00. Посмотрим, что будет дальше», — рассказала Onliner Юлия Семченко.

В 12:27 в суде Фрунзенского района началось рассмотрение дела Семченко, сообщил Onliner.

В августе 2020 года Семченко уволился с телеканала ОНТ.

«Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ — понял, что уже никогда не смогу молчать об этом», — написал Дмитрий Семченко на своей странице в инстаграме.

Обновлено в 13:36. Добавлена информация Onliner о начале судебного заседания.