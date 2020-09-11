Бывшего журналиста президентского пула Дмитрия Семченко арестовали на 15 суток

Суд Фрунзенского района Минска признал бывшего журналиста президентского пула Дмитрия Семченко виновным по части 1 статьи 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и назначил ему 15 суток ареста, пишет Onliner.

По сообщению издания, суд над Семченко проходил по видеосвязи. В зале, кроме судьи и секретаря, присутствовали только два журналиста.

Согласно протоколу, 16 августа Семченко с 14:30 до 15:10 находился возле Дворца спорта, где участвовал в несанкционированном митинге и выкрикивал лозунги.

На заседании Семченко признал, что находился в указанном месте, но в статусе журналиста. По его словам, он «общался с людьми, чтобы выяснить обстоятельства и мнения, почему они там находятся». Семченко сказал, что у него «не было ни флага, ни транспаранта», а сам он ни к чему не призывал.

Ранее родственники Семченко узнали, что его поместили в ИВС в переулке Окрестина в Минске.

В августе 2020 года Семченко уволился с телеканала ОНТ.

«Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ — понял, что уже никогда не смогу молчать об этом», — написал Дмитрий Семченко на своей странице в инстаграме.